(بالفيديو) تصريح لافت جداً: بايدن يستثير عواطف المسلمين بحديث عن النبي “محمد” عليه السلام

ودعا بايدن لإلغاء حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب، قائلا “سأنهي حظر (دخول) المسلمين (إلى أمريكا) في اليوم الأول لرئاستي البلاد”.

ووجه بايدن الدعوة لمليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية إلى مساعدته في الانتخابات، قائلا: “لنجعلها فترة رئاسية واحدة لمنافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني” المقبل، حيث موعد الانتخابات الرئاسية.

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واستشهد بايدن بحديث للنبي محمد (ص) “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”.

كما وتعهد بإشراك قيادات مسلمة في إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان والأقليات المسلمة حول العالم.

ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، وتعهد بايدن بإلغائها في اليوم الأول لرئاسته.

كما وأشار إلى أن هناك كارثة صحية واقتصادية وعرقية تمر بها أمريكا حاليا، وتزداد تداعياتها بشدة على الأمريكيين، متعهدا بالعمل على حلها.