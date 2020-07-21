كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عُمان تعلن الإغلاق العام حتى 8 أغسطس للسيطرة على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، منع الحركة، وإغلاق الأماكن العامة بين السابعة مساء والسادسة صباحاً من 25 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل.

وأشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم، إلى الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من السبت المقبل لمدة أسبوعين.

وأعلنت اللجنة في بيان لها، منع الحركة، وإغلاق جميع الأماكن العامة، والمحال التجارية خلال هذه الفترة وتكثيف الدوريات، ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

ولفت إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية، وتجمعات المعايدة، والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وكانت وزارة الصحة في السلطنة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 337، والإصابات إلى 69887.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.