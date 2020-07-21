كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق للكرملين على تقرير مسرب للبرلمان البريطاني حول تدخل روسيا بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرملين، معلقا على تقرير للجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني تم تسريبه اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تتدخل قط في العمليات الانتخابية لدولة أخرى، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال التقرير حول التأثير الروسي في السياسة، الذي نشره الموقع السياسي Guido Fawkes، إنه كان هناك تعليق مفتوح المصدر موثوق يشير إلى أن روسيا قامت بحملات نفوذ فيما يتعلق باستفتاء الاستقلال الاسكتلندي في 2014.

ففي يناير 2020، اقترح الرئيس الروسي بوتين إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وكانت إحدى أهم القضايا المطروحة للتصويت فيه، هي إمكانية السماح للرئيس بوتين بالبقاء في الرئاسة لدورتين جديدتين، بمدة ست سنوات لكل واحدة منهما.

وكان هذا الاستفتاء مقررا أن يجري، في الأصل، في 22 أبريل، لكن تم تأجيله بعد إعلان حالة الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا.