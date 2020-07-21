سياسي ليبي يكشف السر وراء اختيار أردوغان للمنطقة الخضراء بليبيا

وتساءل عن سبب تحدث تركيا باسم غرب ليبيا وحكومة الوفاق، مبينا أن الهدف من الأمر هو كسب الوقت بمماطالات من هناك وهناك ومن ثم مؤتمرات واقتراحات ولجان لكسب الوقت.



وذكر أن أردوغان يرى أن استعدادت الجيش الليبي وحرب الطوارئ التي فرضت بعدة جيوش عربية، والجيش المصري الذي يقف بانتظار ساعة الصفر، وكل تلك التحديات لأقبل له بها وهو يجز مجموعة من المرتزقة التي تقاتل نيابة عنه.



وعن سبب اختيار تلك المنطقة، أوضح فيتوري، أن غربها يخضع للتعليمات التركية مباشرة، وشرقها به ولاء كامل وتأييد غير محدود للجيش العربي، لذلك اقترح تلك المنطقة عن قصد، لأنه لا يستطيع اقتراح منطقة بين بنغازي وسرت لأنه يعلم أنها تدعم للجيش الليبي وكذلك باقي المناطق. وعن سبب اختيار تلك المنطقة، أوضح فيتوري، أن غربها يخضع للتعليمات التركية مباشرة، وشرقها به ولاء كامل وتأييد غير محدود للجيش العربي، لذلك اقترح تلك المنطقة عن قصد، لأنه لا يستطيع اقتراح منطقة بين بنغازي وسرت لأنه يعلم أنها تدعم للجيش الليبي وكذلك باقي المناطق. واقترحت أنقرة أمس، من خلال وفد الوفاق المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5، إنشاء منطقة خضراء عازلة من منطقة بوقرين وحتى منطقة السدادة بين سرت ومصراتة. Advertisements



والمنطقة الخضراء "العازلة" تشبه تلك الموجودة في شمال سوريا، وستقع تلك المنطقة في الجزء الموجود بين بوقرين والسدادة على الطريق الواصل من مصراته إلى سرت.



وتعني سيطرة تركيا على تلك المنطقة انقسام الأراضي الليبية لجزئين، وهذا يعطي تركيا قدرة على إكمال قواعدها العسكرية في طرابلس وميناء مصراته وكذلك التنقيب عن النفط في السواحل اللييبة

واللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" هى لجنة تم الاتفاق عليها فى مؤتمر برلين حول ليبيا فى 19 يناير الماضى.

وبموجب تلك اللجنة، يتم اختيار 5 عسكريين من قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، ومقابلهم 5 عسكريين من حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج، لتثبيت وقف إطلاق النار فى طرابلس وغرب ليبيا، والذى أُعلن فى يناير الماضى.

