كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. قادة الاتحاد الأوروبي: يتفقون على خطة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ما يقرب من خمسة أيام من المناقشات المشحونة، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (حوالي 858 مليار دولار) للمساعدة في تمويل تعافي أوروبا من أزمة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة "سي أن أن".

وستركز الاتفاقية على توفير التمويل عبر ثلاث ركائز: إنشاء إصلاحات لمساعدة الشركات على الانتعاش من الوباء، وطرح إجراءات جديدة لإصلاح الاقتصاديات على المدى الطويل، والاستثمار للمساعدة في الحماية من "الأزمات المستقبلية"، وستقدم مئات المليارات من الدولارات على شكل منح وقروض للدول الأعضاء.

وجاء الاتفاق بعد أيام من الجمود والمحادثات المتوترة التي وصفت بأنها الأكثر انقساما بمرارة منذ سنوات.

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وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "لقد فعلنا ذلك! أوروبا قوية.. أوروبا متحدة.. هذه صفقة جيدة، هذه صفقة قوية، والأهم من ذلك، هذه هي الصفقة الصحيحة لأوروبا الآن".

ووصف ميشيل المناسبة بأنها المرة الأولى التي يقوم فيها أعضاء الاتحاد الأوروبي "بتطبيق اقتصادياتنا بشكل مشترك ضد الأزمة".

كما وافقت اللجنة على ميزانية أساسية تبلغ 1.1 تريليون يورو (حوالي 1.3 تريليون دولار) من 2021-2027.

