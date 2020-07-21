كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تطالب جميع الوافدين لإثبات سلبية نتائجهم لاختبار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، أن أي شخص يخطط للقيام برحلة جوية إلى البر الرئيسي للصين يجب أن يقدم للسلطات دليلًا على أنه أظهر نتائج سلبية لاختبار كورونا في غضون خمسة أيام من رحلته.

كما سيحتاج المسافرون الأجانب إلى التقدم للحصول على شهادة صحية من السفارة الصينية في بلد المنشأ، بينما يتعين على المسافرين الصينيين تقديم رمز الاستجابة السريعة لإثبات أهليتهم على متن الرحلة.

وقد سجلت الصين أكثر من 85.300 حالة إصابة بـ Covid-19 منذ ظهور الفيروس التاجي الجديد لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

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وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الصحية الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن البر الرئيسى للصين أبلغ عن 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية 18 يوليو، ارتفاعا من 22 حالة تم الإبلاغ عنها قبل يوم.

من بين الإصابات الجديدة، تم العثور على 13 في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية ولجنة الصحة المحلية فى شينجيانغ أن الثلاثة الاخرين الذين تم تسجيلهم فى مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية ومقاطعة شاندونغ الشرقية تم نقلها من مسافرين من الخارج.