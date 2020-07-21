كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جنسيات مرتزقة أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الفترة الماضية، نجحت تركيا في نقل آلاف المرتزقة السوريين إلى طرابلس لدعم المليشيات المسلحة، في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي في غرب البلاد، ومع تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن وعوده، بتوفير نفقات لهم، وتأمين حياة كريمه، انقلب هؤلاء المرتزقة على الرئيس الموهوم، ليضطر للبحث عن آخرين يقودون عنه معركته في ليبيا.



وكشف موقع "ليبيا ريفيو" المعني بالشأن الليبي، تفاصيل جديدة عن إرسال تركيا مرتزقة جدد لليبيا، ولكن بالتعاون والترتيب مع حليفتها قطر، والتي تم بحثها خلال زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار لأمير قطر، تميم بن حمد.

وأوضح أنه هناك توجه محتمل لاستخدام مرتزقة من جنسيات أخرى خاصة الصوماليين، بالاعتماد على قيقة أن الدوحة كانت دائما قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيع هؤلاء صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.



وبرصد جنسيات المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان لليبيا، فأنهم ليس سوريين فقط، ولكنهم من دول عدة،

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، كشف عن قيام المخابرات التركية، بنقل مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية، يحمل معظمهم الجنسية التونسية، من الأراضي السورية إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، إن المخابرات التركية نقلت أكثر 2500 من عناصر داعش، ممن يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، بأوامر من أردوغان. وبرصد جنسيات المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان لليبيا، فأنهم ليس سوريين فقط، ولكنهم من دول عدة،وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، كشف عن قيام المخابرات التركية، بنقل مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية، يحمل معظمهم الجنسية التونسية، من الأراضي السورية إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، إن المخابرات التركية نقلت أكثر 2500 من عناصر داعش، ممن يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، بأوامر من أردوغان. وبعد يوم واحد فقط على كشف إرسال تركيا تونسيين لليبيا، أعلنت تونس التحرك عسكريا لتأمين حدودها مع ليبيا، وحذر وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي من خطورة الوضع في ليبيا وحالة الحرب التي تشهدها، مشيرا "تصاعد في وتيرة محاولات التسلل" من ليبيا إلى تونس. Advertisements

وأكد أن السلطات "ضاعفت من الحيطة والحذر" على حدود ليبيا بعد تصاعد محاولات اختراق حدودها،

ومع التونسيين والسوريين، هناك مرتزقة يمنيين، فكشف مصادر عسكرية واستخباراتية ليبية في وقت سابق، عن وصول 200 شخص من المرتزقة اليمنيين إلى ليبيا، أواخر يونيو الماضي، مؤكدة أن ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح في مأرب أرسلت مقاتلين إلى تركيا تحت ستار تلقي العلاج في المستشفى، وبعدها تم نقلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما كشفته صحيفة 4 مايو الإلكترونية اليمنية، حيث أن حزب الإصلاح يحاول توطيد التعاون العسكري مع تركيا من خلال القتال إلى جانبها في ليبيا، تمهيدا لاستدعائها للتدخل في اليمن.



وجاء تقرير الصحيفة، بعد أن تداول ناشطون يمنيون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أسر الجيش الليبي لمرتزقة يمنيين تم القبض عليهم في ليبيا، وهم يقاتلون إلى جانب مرتزقة من سوريا وتونس، حيث اعترفوا بأنهم من محافظة تعز وسط اليمنية، والتي يسيطر عليها الإخوان المسلمين بالشراكة مع المليشيا الحوثية.



وفي مايو الماضي، وصل إلى ليبيا مع 50 عنصرًا من الجنسية السورية، يقودهم والي حمص الأمني السابق في تنظيم داعش.