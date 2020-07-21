كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في قاعدة أمريكية باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الأمريكية، إنه تم تأكيد إصابة خمسة مرضى جدد بفيروس كورونا في محطة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية، وفقا لما ذكرته شبكة "سي أن أن".

وظهرت عدة مجموعات مصابة بـCovid-19 مرتبطة بالجيش الأمريكي في أوكيناوا في الأيام الأخيرة، وسجل مسؤولو الصحة العامة في محافظة أوكيناوا 145 حالة إصابة بالفيروس علي صلة بالقواعد العسكرية الأمريكية منذ الأول من يوليو.

كما تم اختبار ما يقرب من 200 شخص علي صلة بمعسكر هانسن، الذي يقع شمال مدينة فوتينما، ومن بين الأشخاص الذين تم اختبارهم، الأشخاص المحتمل أن يكونوا على اتصال بأعضاء الخدمة الأمريكية - أولئك الذين يعملون في المطاعم والنوادي الليلية والحلاقة وسائقي سيارات الأجرة، وقالت السلطات إن جميع الاختبارات جاءت سلبية.

وتعمل الحكومة المحلية في القواعد العسكرية الأمريكية بموجب عقود "التوظيف غير المباشر"، حيث يتم توظيفهم من قبل وزارة الدفاع اليابانية ويعملون تحت إشراف الجيش الأمريكي، وفقًا لحكومة أوكيناوا.

