كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس ما دار بين وزير دفاع تركيا وتميم داخل قصر الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومع استمرار محاولات التدخل، دائما ما تتجه تركيا للدوحة للإنفاق علي تكاليف المعارك التي يديرها مرتزقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث رجح مراقبون أن لقاء وزير الدفاع التركي بأمير قطر، تميم بن حمد، كان جزء من ذلك المخطط.
وكشف موقع "ليبيا ريفيو" المعني بالشأن الليبي، أن زيارة وزير دفاع تركيا، خلوصي عكار، لقطر ولقائه بتميم بالقصر الملكي بالدوحة، أصارت الشكوك حول جهود تركيا لجذب المزيد من المرتزقة لليبيا.
وأضاف أن زيارة عكار المفاجئة إلى قطر جاءت بعد يوم واحد من إصدار البنتاجون لتقرير كشف فيه أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مقاتل مدفوع الأجر إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا.
وأوضح أن التقرير الأمريكي كشف عن انتهاكات النظام التركي وإيفاد المرتزقة السوريين في ليبيا، مؤكدا أن تقرير البنتاجون يمثل أحراج لتركيا التي تعتبر واشنطن حليفتها في وقت تتصاعد فيه المكالمات الدولية الرافضة التدخل التركي في ليبيا.
وذكر التقرير عن مفاجأة تمت في زيارة عكار لتميم بالدوحة، وهي بحث البلدين اتجاه تركيا لإرسال جنسيات أخري لليبيا، كنوع من المراوغة بعد أن تم التركيز على استغلال السوريين واستخدامهم كمرتزقة للحرب بدلا من الجيش الليبي.
وأكد التقرير أن البعض يرى أن تركيا قد تحاول استخدام المرتزقة من جنسيات أخرى في ليبيا، وأن زيارة وزير الدفاع التركي ترتبط بهذه المسألة، حيث كانت الدوحة دائمًا قاعدة لتدريب الصوماليين ونقطة انطلاق إلى توزيع هؤلاء المقاتلين عبر مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
ووفقا لمصدر ليبي، أوضح الموقع أن تركيا تدرس الآن خيارات أخرى، والتي قد تشمل إرسال عدد من الضباط الصوماليين لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وتأتي تلك الأنباء مع اقتراح تركيا لإنشاء ما يسمي بمنطقة عازلة تمتد من مدينتي بورقين حتى السدادة بين سرت ومصراتة، في محاولة منها للمرواغة والحصول على أكبر قدر من المكاسب مما يحدث في ليبيا.
وفي أغسطس الماضي، كشف تقرير أن عددا من ضباط المخابرات الصومالية تلقوا تدريبات في الدوحة، فيما اعتبره مراقبون تدخلا قطريا بالأجهزة الأمنية لدول القرن الإفريقي، بغرض استغلالهم في مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن جلب هؤلاء المرتزقة يؤكد أن أردوغان لاينوى الدخول بجيش نظامي لليبيا، وبالتالي استحالة الحرب، موضحين أنه الرئيس التركي اعتاد على الدخول في أي بلد لتحقيق تضمن له التوسع التركي، وتعوض الخسائر الاقتصادية لبلاده.
وقال السياسي الليبي، رضوان فيتوري، إن مرتزقة أردوغان يبنقلبون عليه يوما بعد آخر، وأنه مهما جلب من مرتزقة، فلن يتمكن من الصمود، موضحا أن تركيا لا يمكنها الدخول في حرب بجيش نظامي، لأن جيش أردوغان لن يخاطر بنفسه في معركة خاسرة.
وأضاف أن الجيش التركي، لن ينسى له عندما امشاه عراة في شوارع تركيا، كما أنه في حالة تمرد وتملل ضد الرئيس التركي.
وأوضح أن الرئيس الموهوم أنشأ ما يعرف بـ"حراس الليل" وهم قوات موازية لجيشه، بسبب خشيته من انقلاب الجيش التركي، وسيظل يدفع بمرتزقته من الليبيين المتاتركين من المليشيات الارهابية داعش والإخوان للقتال نيابة عنه في الداخل الليبي.