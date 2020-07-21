البحرية الملكية تنقذ 107 مهاجرين غير نظاميين من عرض المتوسط.. من بينهم أسياويون

قال مصدر عسكري مغربي، إن المغرب أنقذ أزيد من مائة مهاجر غير نظامي في عرض المتوسط.

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، أن 107 مهاجرا غير نظاميين، من بينهم آسياويون، ومنتسبون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، أنقذوا من الغرق من عرض المتوسط، ليلة أول أمس الأحد.

ومن بين من أنقذوا 13 امرأة، وأربعة قاصرين، حسب المصدر نفسه، الذي أكد أنهم بصحة جيدة، ونقلوا إلى ميناء طنجة، والناظور، بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، على يد البحرية الملكية.