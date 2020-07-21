نجمة الراب الأمريكي نيكي ميناج تنتظر مولودها الأول

كشفت نجمة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، عشية أمس الاثنين، أنها حامل بطفلها الأول.

ونشرت نيكي ميناج صورا تظهر حملها، وعلقت عليها: “حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة، والامتنان. أشكركم جميعا على أمنياتكم بالسعادة”.

وتزوجت نيكي ميناج، في وقت سابق، من كينيث بيتي، صديق طفولتها، والمسؤول في إحدى شركات الإنتاج الموسيقي الأمريكي.

خبر حمل نيكي ميناج، البالغة من العمر 37 سنة، شغل الصحافة الأمريكية، والعالمية، بسبب الشهرة الكبيرة، التي تحظى بها.