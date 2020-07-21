بعد ساعات من اندلاعه.. عناصر الوقاية المدنية تسيطر على حريق في مستودع للمتلاشيات في طنجة- صور

صور: يونس الميموني

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في طنجة، من السيطرة على حريق شب في مستودع للمتلاشيات في منطقة بوخالف، بعد حوالي 8 ساعات من اندلاعه.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الحريق أتى على المستودع بأكمله، وتسبب في خسائر مادية جسيمة، إذ سارعت عناصر الوقاية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، وطائرة من نوع “كاندير” بتكثيف جهودها من أجل إخماد ألسن النيران المتصاعدة من المستودع، ومحاصرتها دون انتقالها إلى المنازل المجاورة.

وضمت الوحدات المتدخلة عناصر الوقاية المدنية، ورجال الأمن، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، وكذا السلطات المحلية.

Advertisements

ورجح شهود عيان أسباب اندلاع الحريق إلى تجمع مدمنين على مادة “السيليسيون”، و”الدوليون” في مستودع، تتواجد فيه مواد قابلة للاشتعال.

ويأتي حريق منطقة بوخالف على بعد ساعات من اندلاع حريق آخر في الغابة الديبلوماسية بالقرب من المستشفى الميداني، المستقبل لحالات كورونا، ما خلف استنفارا بين عناصر الوقاية المدنية، ورجال الأمن، والسلطات المحلية، قبل أن تتم السيطرة عليه.