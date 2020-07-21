زمن كورونا: شبح الإخلاء والتشريد يتهدد عائلة بالرامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتهدّدُ شبح الإخلاء والتشريد عائلة تضم 5 أنفار من قرية الرامة بمنطقة الشاغور، في أعقاب تلقيها أمر محكمة يلزمها بإخلاء المنزل الذي تقطنه منذ العام 1990، في حين وقعت العائلة ضحية لتداعيات أزمة كورونا، فقد خسر رب الأسرة مكان عمله منذ بدء انتشار الفيروس في شهر آذار/ مارس الماضي.

وبموجب قرار المحكمة فإن على الأسرة إخلاء المنزل والأرض، لغاية يوم الاثنين المقبل.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت القرار بحق العائلة، مطلع الشهر الجاري، بعد الدعوى التي تقدم بها المجمع المعمداني المسؤول عن الكنيسة المعمدانية بالرامة، وذلك بادعاء ملكيته للأرض.

قزعورة: "ما يصعّب علينا الأمور هم الأطفال"

واستهل رب الأسرة، سيلا قزعورة، حديثه لـ"عرب 48"، بالقول إن "القضية بدأت منذ أكثر من 40 عاما حينما منح المجمع المعمداني أرضا لوالدي من أجل التصرف بها وبناء كنيسة في البلدة، بعدما جرى تعيينه بمنصب قس في البلدة، وبمساهمته قام بتشييد الكنيسة بالإضافة إلى افتتاحه حضانتين للأطفال ومبنى للأيتام بمجهوده الشخصي".

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، تعرض والدي قبل وفاته لتحريض ومضايقات ضده وصلت إلى حد إغلاق مبنى الأيتام ومطالبته بإخلاء الأرض بعد كل ما بذله من جهد على مدار سنوات طويلة، ومن هنا بدأت المحاكم فيما بيننا إلى أن تلقينا في الأيام الأخيرة أمرا بإخلاء الأرض".

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قزعورة: "عرضوا علينا مقابلا ماديا لقاء إخلاء الأرض والمنزل"

وأكد قزعورة أنه "خلال تداول القضية في أروقة المحاكم عرضوا علينا مقابلا ماديا بمئات آلاف الشواقل لقاء إخلاء الأرض والمنزل، الأمر الذي رفضناه من منطلق تمسكنا بالمنزل بسبب عدم وجود مأوى آخر لنا، ناهيك عن أنه لا تهمنا الأمور المادية بقدر توفير مأوى، خصوصًا وأن الحديث يدور عن عائلة لديها 3 أطفال".

وأشار إلى أن "حجم التعاطف والمساندة لنا على صعيد البلدة وخارجها لا يوصف، إذ جرى نصب خيمة اعتصام بجانب المنزل وهناك تنسيق لاجتماع شعبي، يوم الخميس المقبل، من أجل التصدي لقرار الإخلاء الصادر بحقنا".

ووصف رب الأسرة، وهو مرنّم وعازف، شعور العائلة بالقول إنه "نكاد نجهل مصيرنا، وأطفالي في حالة نفسية يشوبها الخوف والقلق الشديدين في ظل الوضع الراهن، وما يصعّب علينا الأمور هم الأطفال الذين باتوا يبكون بسبب تخوفهم مما قد يحصل".

وتساءل "كيف لهؤلاء أن يناموا الليل في منازلهم وهناك أطفال مشردون في الشوارع، ألا ينتابهم شعور بالذنب وتأنيب الضمير؟".

وختم قزعورة بالقول إنه "اعتدنا على أن محبة المسيح تجمعنا، ومن هنا لو عمل أصحاب القرار هذا وفقا لمحبة المسيح لكانت هذه المحبة جمعتنا، لكن مع الأسف فإنهم عملوا من أجل الاقتصاد والأموال وحساباتهم البنكية، ومن هنا إذ أدعو كل من هو صاحب حق أن يتمسك به حتى لو وقفت كل السلطات ضده".