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"مرتزقة صوماليين".. ورقة تركيا الأخيرة للسيطرة على "الخط الأحمر" (فيديوجراف)

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 21 يوليه 2020

كشف فيديو جراف عن  تواصل تركيا تحركاتها للهيمنة على غرب ليبيا، حيث تُخطط أنقرة لإرسال مرتزقة إلى ليبيا.

 

تلك المرة من جنسيات أخرى ومنها الصومالية، كما تلعب قطر دورًا في تأمين تلك المهمة، وتشمل الخطة التركية إرسال ضباط ومرتزقة صوماليين للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق في ليبيا.

 

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واللافت تلك المرة تمويل قطر لتحركات تركيا، والاستعانة بالمرتزقة الصوماليين الذين تلقوا تدريبات بالدوحة.

وللدوحة نفوذ كبير في الصومال، جراء علاقاتها الوثيقة مع جماعات متشددة.

 

بالإضافة لعلاقتها برئيس الوزراء الصومالي فرماجو الذي اختار التخندق في المحور القطري التركي.. فهل تفشل خطة قطر وتركيا في ليبيا؟

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