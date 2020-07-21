شكرا لقرائتكم خبر عن عمان .. ١٤٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل ١٤٨٧ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٦٩٨٨٧. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حالات الوفاة بلغت ٣٣٧ حالة وفاة ، وتماثل ٤٦٦٠٨ حالات للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان .. ١٤٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.