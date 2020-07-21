شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ محاكمة البشير وحلفائه بتهمة قيادة انقلاب 1989 والان نبدء بالتفاصيل

بدأ السودان اليوم الثلاثاء محاكمة جديدة للرئيس المعزول عمر حسن البشير ويعض حلفائه السابقين بتهم قيادة الانقلاب العسكري الذي جاء بالبشير إلى الحكم في عام 1989.

وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة. ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.

وقالت مصادر قضائية قبل بدء المحاكمة إن من بين المتهمين الآخرين حلفاء سابقين للبشير منهم ضباط جيش وإسلاميون.

وفي ديسمبر، قضت محكمة سودانية بسجن البشير لمدة عامين في قضية فساد. ويواجه أيضا محاكمات وتحقيقات بسبب قتل متظاهرين.