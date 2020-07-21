مجلة كلكامش... لمحات مضيئة عن الفن والثقافة العراقية

اما في محور الفن التشكيلي، فقد ألقت ليلى مراد سرحان الضوء على شخصيتين فنيتين يُشار اليهما بالبنان هما الفنانان التشكيليان عبد الرزاق المولى وخالد المبارك، مستعرضة اهم اعمالهما الفنية فضلاً عن سيرتهما الذاتية والمهنية. وقد نقل المقالين الى اللغة الانكليزية الدكتور ياسين الجبوري، كما كتبت ندى مهدي شكر دراسة نقدية عن الاعمال الفنية للفنان العراقي المغترب هاشم حنون ومقالاً نقدياً اخر بقلمها أيضاً عن الفنان التشكيلي العراقي ماهر السامرائي.

وفي مجال الميثولوجيا، يستعرض الدكتور جاسم محمد صالح إشكاليات النصوص السردية عبر دراسته لشخصية كلكامش وارادته القوية خلال رحلته الوعرة بحثاً عن المعنى والخلود فضلاً عن الوعي المعرفي للإنسان وديمومته في ظل الظواهر الطبيعية القاسية وقد نقلت النص الى اللغة الانكليزية نسرين كاظم مراد.

وفي باب سيرة ذاتية، قدم مهند عبد القادر الحياني لمحات مضيئة من حياة ايقونة الرياضة العراقية الراحل احمد راضي، وتولت نقل المقال الى اللغة الانكليزية رئيس التحرير سناء المشهداني . وفي الباب نفسه، كتب الصحفي المخضرم محسن حسين عن حياة الصحفي العراقي الراحل ابراهيم صالح شُكر ورحلته الطويلة المرهقة في مهنة الصحافة ، نقل المقال الى اللغة الانكليزية عمر باسل العكيدي.

وفي سياق البحوث والدراسات التي تضمنها العدد، نقرأ دراسة علمية للدكتور رحيم جلوب الكعبي بعنوان (استخدام تطبيق غوغل للترجمة في ترجمة الجُمل الانكليزية الى اللغة العربية). وفي دراسة بعنوان ( العبور بين الاجناس الادبية : الإجتراح والإصطلاح) تطرقت الدكتورة نادية هناوي الى تقدم الغرب في مجال النقد الادبي ونظرته المتقدمة للاجناس الادبية .

واجرت ندى مهدي شًكر لقاءً مع المخرج والسيناريست العراقي المغترب جعفر مراد تحدث فيه عن تجربته الاخراجية الناجحة وبالاخص فلمه الاخير ( فطور انكليزي).

ونقرأ قصة قصيرة بعنوان " خوافات " للاديبة العراقية البارزة انعام كجه ججي تحدثت فيها عن شقيقات سبع تعاني كل واحدة منهن صورة من صور الخوف والفوبيا بسبب ظروف الحياة القاسية التي عاشها المجتمع العراقي خلال حرب الثمانينات والعاصفة المدمرة التي اكلت الزرع والضرع، نقلت القصة الى اللغة الانكليزية المترجمة رؤى طلال جمعة. وفي باب الشعر، نظمت رؤى طلال قصيدتين باللغة الانكليزية الاولى بعنوان ( برهة من الوقت) والثانية بعنوان (هروب).

كما تضمن العدد اخباراً ونشاطات مختلفة من بينها لقاء وزير الثقافة والسياحة والاثار د. حسن ناظم مع وزيرة الثقافة والتطوير المعرفي الاماراتية السيدة نورا الكعبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لبحث المشاريع الثقافية المشتركة بين البلدين، وتهنئة وزير الثقافة للصحفيين العراقيين بيوم الصحافة العراقية فضلاً عن تغطية لاجتماع مجلس المديرين في دار المأمون الذي خصص لبحث آليات ترجمة العناوين ذات القيمة المعرفية والتسويقية العالية. وقد اوصى مجلس المديرين في نهاية الاجتماع بـ(الانفتاح على الترجمة باللغات الشرقية، ودعم اللغات الوطنية).