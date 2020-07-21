بالصور.. حريق 'كلشي وكلاشي'

ماتزال سبع فرق اطفاء تحاول السيطرة على حريق مجمع كلشي وكلاشي في حي الجامعة. وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، فأنه "تم الانتهاء من حادث الحريق دون تسجيل اصابات بشرية". Advertisements

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