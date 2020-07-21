'ظاهرة طبيعية ولا خوف منها'.. الرصد الزلزالي تطمئن بشأن 'التشققات الأرضية' في النجف

وقالت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزير الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وجه بإرسال وفد فني متخصص من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، إلى محافظة النجف الاشرف لاستقصاء ظاهرة التشققات الارضية في المحافظة بعد المعلومات التي وردت من قبل بعض المواطنين ومقاطع الفيديو التي انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي".وأضاف البيان، أن "التقرير الذي أعده فريق الهيئة العامة للانواء الجوية أشار إلى حدوث تشققات في واحة البرهان بمحافظة النجف الأشرف مصحوبة بكمية من النيران والدخان الخارج من باطن الأرض".

وبين التقرير، بحسب البيان، أن "المنطقة لم تشهد أي نشاط زلزالي خلال الفترة الماضية، وأن هذه الظاهرة تحدث على فترات متقطعة منذ عام 2010 وهي نشاط تكتوني بسيط وغازات وابخرة حارة تخرج من باطن الأرض تصعد إلى اعلى سطح التربة، وأن المنطقة ممتلئة بالاحراش والنباتات وجذوع النخيل المدفونة والتي تساعد عل إرتفاع درجات الحرارة والوصول إلى درجة الاتقاد تشتعل وتستمر بالأشتعال".



من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب، إن "هذه الظاهرة سوف تنتهي عندما يزول العامل أو يرتفع مستوى المياه الجوفية لا سيما أن محافظة النجف بعيدة كل البعد عن البراكين من حيث طبيعتها الصخرية والتربة والعمر الجيلوجي، فضلاً عن أن هذه الظاهرة عبارة عن نضوح بطيء ناتج عن ترسب الغازات والمحاليل من الأعماق السحيقة عبر التشققات والكسور".

وأشار صاحب، إلى أن "هذه الظاهرة طبيعية جداً ولا خوف منها وستستمر لمدة طويلة"، متابعاً أن "النضوح البطيء كفيل بتحرير الطاقة المخزونة في الأعماق وتقليل تأثيرها".