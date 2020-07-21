بالفيديو: أضرار شرب القهوة على معدة فارغة... تجنبوها!

2020-07-21 | 12:10 367 مشاهدة هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند شرب القهوة على معدة فارغة؟ القهوة من المشروبات الأساسية التي نبدأ فيها يومنا. فوائدها على الصحة مذهلة، منها تحسين الأداء البدني والذهني، والوقاية من الزهايمر وتحسين المزاج. لكن شربها على معدة فارغة مضرّ بالصحة... شاهدوا هذا الفيديو للتعرف الى أضرارها على المعدة وعلى الصحة بشكل عام، وتعرفوا الى بعض النصائح المفيدة.

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