حريق في 'كلشي وكلاشي' ببغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأندلاع حريق في مجمع "كلشي وكلاشي ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع قبل قليل في مجمع كلشي وكلاشي المكون من ثلاث طوابق بمنطقة حي الجامعة في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق باسباب اندلاعه".
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