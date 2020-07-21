المرور تعلن موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخ منه، إنه تم "حجز (77250) مركبة، و( 9980) دراجة نارية، وفرض ( 498633) غرامة".

وأضافت، أن "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات ليوم الـ20 من شهر تموز الجاري تمثل بحجز ( 110) مركبة، و (213) دراجة، وفرض( 5760) غرامة".