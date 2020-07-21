المرور تعلن موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات منذ بداية حظر التجوال في 17 آذار وحتى أمس الاثنين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخ منه، إنه تم "حجز (77250) مركبة، و( 9980) دراجة نارية، وفرض ( 498633) غرامة".
وأضافت، أن "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات ليوم الـ20 من شهر تموز الجاري تمثل بحجز ( 110) مركبة، و (213) دراجة، وفرض( 5760) غرامة".
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