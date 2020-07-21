نصائح لمواجهة التعرق المحرج في فصل الصيف

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ولتقليل التعرق ينصح بالتالي:
1- تقليل شرب القهوة، وتقليل الوجبات التي تحتوي على البهارات الحارة مثل الفلفل الحار والكاري، إذ إنها قد تؤدي لزيادة التعرق لدى البعض.
2- تناول أطعمة مُرطبة مثل الفاكهة والزبادي والأطعمة التي تحتوي على الزنك، أو المكسرات، والتي تقلل من رائحة العرق الكريهة.
4- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأنها تعكس نور الشمس وتقلل بذلك من التعرق، بعكس الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.
5- استعمال مزيل العرق الصحيح، والأفضل استخدام "مضادات التعرق" (Antiperspirant) وليس "مزيلات العرق" (Deodorant). وتشرح وكالة دويتشه فيله نقلا عن موقع مينز هيلث (Men’s Health) أن الفرق بينهما أن مزيل العرق يقوم فقط بالتغطية على رائحة العرق، بينما تقوم مضادات التعرق بتضييق الغدد العرقية تحت الإبط وبالتالي تقلل من إفراز العرق إلى حد كبير. وينصح باستعمال مضادات التعرق قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
6- الاستحمام بالمياه الفاترة، ومع أنه يستمتع البعض بالاستحمام بالمياه الدافئة أو الساخنة، لكن قد يزيد ذلك من مشكلة التعرق الدائم. إذ قد تتسبب المياه الساخنة في فتح المسام وتحفيز تكوّن العرق. لذلك فمن الأفضل الاستحمام بالمياه الفاترة أو الباردة التي تغلق المسام. كما ينصح باستخدام صابون مضاد للبكتيريا عند الاستحمام، فاختلاط البكتيريا مع العرق تتسب في رائحة العرق المزعجة.
7- الذهاب للساونا، وقد يبدو هذا غريبا، ولكن وفقا لموقع دويتشه فيله فإن الذهاب المتكرر للساونا يعوّد الجسم على تخفيض درجة حرارته تلقائيا، وهو ما سيقلل من تكوّن العرق على المدى الطويل. وينبه الموقع إلى أهمية تعويض ما يفقده الجسم من عرق بشرب الكثير من الماء بعد استعمال الساونا.
8- قد يساعد الخل في تقليل التعرق، وفقا لما نقل دويشته فيله عن موقع ريفانري 29 (Refinery 29) الذي يشيد بأثر الخل على منع التعرق، وينصح بتناول ملعقتين صغيرتين في الصباح، واحدة من الخل الأبيض وواحدة من خل التفاح.
10- ينصح بتأجيل الأعمال البدنية الشاقة للمساء أو تأديتها في الصباح الباكر.
زيارة الطبيب عند التعرق الزائد عن الحد
إذا لم تنجح جميع النصائح السابقة، فيتعين على الشخص الذهاب للطبيب لحل مشكلة التعرق الغزير، ويمكن علاجها عن طريق حقن الأجزاء شديدة التعرق في الجسم بمادة "البوتوكس"، أو الخضوع لعملية جراحية لإزالة الغدد العرقية. وينصح أن تكون هذه الحلول آخر الحلول التي يتم اللجوء لها.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لمواجهة التعرق المحرج في فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.