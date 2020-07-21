



وأزالت بلدية بعقوبة التجاوز، وهي أرض مساحتها اكثر من اربعة دوانم تقع على نهر ديالى وسط قضاء بعقوبة. اما الادارة المحلية للقضاء فحذرت ممن وصفتهم بالمتنفذين الذين يسلبون الاراضي الحكومية . تحذيرات اطلقها محافظ ديالى مثنى التميمي، من اشخاص يستغلون عناوين الاحزاب من دون علمها ويقومون بسلب اراض حكومية وبيعها للمواطنين. وطالب التميمي ابناء المحافظة بعدم الشراء او الايجار من هؤلاء الاشخاص والتبليغ عنهم، كاشفا عن ضبط مساحة من الأرض بقيمة أكثر من مليار ونصف مليار دينار قال بان منتسبا امنيا استولى عليها وقام بتقطيعها وبيعها لأحد المواطنين .وأزالت بلدية بعقوبة التجاوز، وهي أرض مساحتها اكثر من اربعة دوانم تقع على نهر ديالى وسط قضاء بعقوبة. اما الادارة المحلية للقضاء فحذرت ممن وصفتهم بالمتنفذين الذين يسلبون الاراضي الحكومية . خطوة وصفت بالجريئة تحسب للحكومة المحلية للمحافظة وبلدية القضاء... ولكن هل انحصرت التجاوزات بهذه المساحة الصغيرة؟ ام ان المتنفذين الاخرين يسلبون كيفما شاؤوا بحكم النفوذ؟ يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: منتسب أمني يستولي على أرض حكومية بقيمة مليار ونصف المليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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