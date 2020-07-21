بومبيو في بريطانيا على وقع التوتر مع الصين

على وقع توتر ثنائي مع الصين، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى لندن، اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وخلال الأشهر الأخيرة، تقاربت مواقف واشنطن ولندن، حتى أن الأخيرة استبعدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد، على أن تسحب معداتها بحلول 2027.

خطوة رحب بها بومبيو خلال حديثه مع الصحفيين، قائلا "نحن سعداء بذلك" معتبرا أن جونسون "محق بشأن هذه المسألة"، بينما اعتبرت بكين أن لندن "خُدعت" من الأمريكيين.

وجاء القرار البريطاني بهدف منع "هواوي" من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وذلك بعد تعرضها لعقوبات أمريكية في مايو/أيار الماضي

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وقبل أيام، أثارت بريطانيا غضب الصين، بإعلانها عن تسهيل منح جنسيتها لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونج كونج.

وزاد منسوب التوتر، أمس الإثنين، حين علّقت لندن اتفاق تبادل المطلوبين مع هونج كونج، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيسي للصين.

وضمن جدول زيارته إلى لندن، سيلتقي بومبيو نظيره البريطاني دومينيك راب وحاكم هونج كونج السابق كريس باتن.

كما سيلتقي ناثان لو، أبرز الناشطين الشباب في حركة الإصلاح في هونج كونج والذي يقيم في لندن حاليا.