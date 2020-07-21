مليشيات إيران تتكبد الخسائر.. مقتل 5 في قصف على سوريا

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/21 01:13 م بتوقيت أبوظبي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر من المليشيات الموالية لإيران، في القصف الذي شنته إسرائيل، جنوب دمشق.
وليلة الإثنين، استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري وأخرى لمليشيات موالية لإيران جنوب العاصمة.
ولاحقا قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إن الطيران الإسرائيلي أغار بعدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطت أغلبيتها".
وتحدثت الوكالة الرسمية عن إصابة سبعة جنود في القصف.
وحتى الساعة لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها من عدمها عن القصف.
لكن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، كثفت تل أبيب من وتيرة قصفها على سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأخرى لمليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن ذلك القصف، لكنها تكرر تصديها لمحاولات طهران الهادفة إلى ترسيخ وجودها العسكري بسوريا وإرسال أسلحة إلى حزب الله اللبناني.
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