طقس الثلاثاء.. أجواءحارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بداخل كل من الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وحار نوعا ما بالسهول الداخلية وشمال المنطقة الشرقية.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو وزخات مطرية رعدية ومحليا معتدلة فوق مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، مع مرور سحب مدارية داخل الأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة بمنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية مع قطرات مطرية متفرقة، كما سيلاحظ احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

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وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالساحل المتوسطي ومنطقة البوغاز، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي الجهات الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية-الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الشمالية، و السهول غرب الأطلس، وستكون ما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و45 درجة بداخل كل من الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، والسایس وسهول ملوية، وما بين 35 و40 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال المنطقة الشرقية، وسوس، والسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 29 و34 درجة بالريف، والسهول الأطلسية الشمالية-الغربية للأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 23 و28 درجة بالأطلس وبالقرب من المرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.