الضفة: اعتقال واقتلاع وهدم.. انتهاكات إسرائيليّة يومية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين، من بينهم أب وابنه.

وأوضح نادي الأسير في بيان له أنه "جرى اعتقال مواطنين من بيت لحم وهما: نيقولا شبلي رزق الله ويبلغ من العمر 62 عاما، ونجله شبلي البالغ من العمر 33 عاما".

وفي سياق مرتبط اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مخيم الجلزون شمالي رام الله، وهم: جهاد يوسف البدوي، ومحمد محمود غوانمة، ومصطفى عدنان أبو شنب. ويُضاف إلى المعتقلين، إسماعيل طلال حلايقة ويبلغ من العمر 50 عاما وهو من بلدة الشيوخ في الخليل.

وفي صورة أخرى من صور الانتهاكات الإسرائيليّة اقتلعت قوات من جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 شجرة زيتون في بلدة ديراستيا شمال غربي سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال اقتلعت نحو 220 شجرة زيتون في منطقة قطان الجامع غربي ديراستيا، على مساحة 12 دونما، تعود ملكيتها، للمواطن حسين عبد الرحيم زيدان، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان".

وهدمت جرافات الهدم والخراب الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مسكنين من الصفيح، في قرية بيرين شرقي الخليل.

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(أرشيفية تصوير الجيش الإسرائيلي)

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرقي يطا وجنوبي الخليل، راتب الجبور لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال، داهمت القرية، وهدمت مسكنين من الصفيح تعود ملكيتهما للمواطنين أسعد يوسف برقان، ويعقوب اسحق برقان".

وأضاف أن "المواطنين يقطنان المسكنين اللذين تبلغ مساحة كل منهما 80 مترا مربعا، برفقة عائلتيهما وأطفالهما، الذين أصبحوا في العراء".

وذكر الجبور، أن "الاحتلال يهدف من خلال اعتداءاته اليومية في بيرين إلى تهجير السكان، لصالح توسيع مستوطنة ‘بني حيفر‘ المقامة على أراضي المواطنين قرب القرية".

وأكد أهالي القرية أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية وطابو يثبت ملكيتهم للأرض.

وطالب الأهالي، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.

وهدمت قوات الاحتلال، بركسًا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، تعود ملكيته للمواطن رائد حازم مسودة.