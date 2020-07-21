الرجل الأغنى في العالم يضيف لصافي ثروته 13 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع صافي ثروة مؤسس شركة "أمازون" (Amazon)، والرجل الأغنى في العالم، جيف بيزوس، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا قياسيًا بمقدار 13 مليار دولار، لتبلغ ثروته الآن 189.3 مليار دولار، وفقًا لمؤشر وكالة "بلومبيرغ" للمليارديرات.

وازدادت ثروة بيزوس البالغ من العمر 56 عامًا، بمقدار 74 مليار دولار في عام 2020، فيما كسبت زوجته السابقة، ماكينزي بيزوس، 4.6 مليارات دولار لتصبح من أغنى 13 شخصية في العالم.

وحقق بيزوس في يوم واحد الرقم الأعلى منذ بدء مؤشر وكالة بلومبرج للمليارديرات في عام 2012، كاسبًا الملياريات في الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدة أسوء تراجع اقتصادي لها منذ الكساد الكبير جراء الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد.

ووذكر موقع "Business Insider"، اليوم الثلاثاء، أن مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" تأسست في عام 1995، وأصبحت من الشركات الأعلى قيمة، في طريقه ليكون أول تريليونير بحلول عام 2026.

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وازداد صافي الثروة بالتزامن مع ارتفاع أسهم "أمازون" بنسبة 7.9%، وهي النسبة الكبرى منذ شهر ديسمبر 2018، متأثرةً بتزايد إقبال الناس على التسوق عبر الإنترنت بعد أن أُجبروا على البقاء في منازلهم، إلى جانب جهود التحفيز غير المسبوقة من الحكومات ومحافظي البنوك المركزية.

لكن بيزوس ليس الملياردير الوحيد الذي تنمو ثروته في ظل أزمة الوباء. إذ وجد تحليل جديد أعدته حملة “الأميركيون من أجل العدالة الضريبية”، أن ثروات أكثر من 600 ملياردير أميركي نمت بمعدل 42 مليار دولار خلال كل أسبوع منذ بين 18 مارس و16 يوليو، ليصبح المجموع أكثر من 700 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أضاف إلى صافي ثروته هذا العام حوالي 15 مليار دولار، وذلك في ظل حملة المقاطعة الإعلانية الموجهة ضد "فيسبوك" من العلامات التجارية.