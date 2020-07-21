فلسطين_على_الخارطة: حملة رقميّة للضغط على "جوجل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق الائتلاف الأهلي للحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، حملة للتغريد والضغط من خلال موقع "تويتر" والتي ستبدأ يوم غد الأربعاء، على شركة "جوجل" تحت وسمي #فلسطين_على_الخارطة و#Googlemapspalestine، وتهدف الحملة المذكورة للتأثير والضغط من أجل العدول عن قرار الشركة بتغييب اسم فلسطين عن "خرائط جوجل" ولمطالبة المدير التنفيذي للشركة، ساندر بيتشاي، بوضع فلسطين على الخارطة.

وقال مركز "حملة" بهذا الخصوص إن "شركة ‘جوجل‘ وغيرها من الشركات يواصلون تجاهل وضع اسم فلسطين على خرائطها، فضلا عن التحيز للرواية الإسرائيلية، حيث تتجاهل كل تقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينيّين كنقاط التفتيش والشوارع المحظورة التي تعيق حركة الفلسطينيّين الحرّة مما قد يعرّض الفلسطينيّين للخطر الشديد عند استخدامهم خدمة توجيه الطرق التابعة لخرائط ‘جوجل‘، وتُدرِج الطرق الافتراضيّة المقترحة والمتاحة في أغلب الأحيان للإسرائيليّين فقط. ويعد هذا مخالفا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما تدرج ‘جوجل‘ المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية عبر خرائطها وتخفي القرى والتجمعات الفلسطينية المهمشة تحت العديد من الطبقات في خرائطها".

الدعوة لإطلاق الحملة (حملة)

وأدرج الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية لائحة فيها العديد من النماذج والأمثلة لإمكانيات التغريد ومنها؛

1) "إن @GoogleMaps تعرض الفلسطينيين للخطر عبر تجاهلها التقييدات المفروضة على الفلسطينيين في تنقلهم! لماذا تتعمد #جوجل التحيز في خرائطها للرواية الإسرائيلية؟ #GoogleMapsPalestine #فلسطين_على_الخارطة".

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2) "@SundarPichai يجب تعديل سياسات خرائط Google للالتزام بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، بدلاً من رفع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ادرج فلسطين على الخرائط.#فلسطين_على_الخارطة #GoogleMapsPalestine".

3) "إن تجاهل @GoogleMaps لتقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينيين، ووضعها الشوارع والمناطق الإسرائيلية على أنها مفتوحة للجميع، قد يعرض الفلسطينيين للاعتقال أو التأخير أو حتى القتل! نرفض هذا الاستهتار بحق حياة الفلسطينيين! @sundarpichai #GoogleMapsPalestine #فلسطين_على_الخارطة".

4) "في الوقت التي تمثل @GoogleMaps المستوطنات غير الشرعية على خرائطها، فإن القرى الفلسطينية تبدو غير موجودة، ولا يمكن رؤيتها إلا عند التكبير بشكل كبير جدا. #GoogleMapsPalestine #فلسطين_على_الخارطة @sundarpichai".