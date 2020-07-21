إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدلُ من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سُجّلت في البلدات العربية لغاية الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء.
وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:
عرعرة النقب: المصابون 302، المتعافون 180.
كفر قرع: المصابون 176، المتعافون 38 .
باقة الغربية: المصابون 259، المتعافون 61 .
كسيفة: المصابون 147، المتعافون 22 .
جلجولية: المصابون 70، المتعافون 17.
قلنسوة: المصابون 197، المتعافون 17 .
كفر قاسم: المصابون 186، المتعافون 43.
رهط: المصابون 476، المتعافون 214 .
جسر الزرقاء: المصابون 101، المتعافون 47 .
كفر برا: المصابون 23، المتعافون 9.
نحف: المصابون 62، المتعافون 16 .
جت: المصابون 86، المتعافون 38.
عرعرة: المصابون 79، المتعافون 17 .
الطيبة: المصابون 192، المتعافون 59.
عين ماهل: المصابون 55، المتعافون 7.
الطيرة: المصابون 87، المتعافون 20 .
حورة: المصابون 259، المتعافون 211 .
أم الفحم: المصابون 202، المتعافون 112.
الرامة: المصابون 20، المتعافون 7.
يافة الناصرة: المصابون 47، المتعافون 8 .
إكسال: المصابون 40، المتعافون 10.
الناصرة: المصابون 154، المتعافون 30.
بيت جن: المصابون 17، المتعافون 3.
اللقية: المصابون 36، المتعافون 18.
عسفيا: المصابون 21، المتعافون 6.
كفر ياسيف: المصابون 20، المتعافون 8.
البعنة: المصابون 49، المتعافون 39.
طمرة: المصابون 58، المتعافون 25.
مجد الكروم: المصابون 38، المتعافون 23.
كابول: المصابون 21، المتعافون 7.
طلعة عارة: المصابون 28، المتعافون 16.
كفر مندا: المصابون 25، المتعافون 0.
تل السبع: المصابون 19، المتعافون 7.
شفاعمرو: المصابون 47، المتعافون 21.
الفريديس: المصابون 24، المتعافون 15.
بسمة عارة: المصابون 15، المتعافون 8.
دير حنا: المصابون 19، المتعافون 14.
جديدة المكر: المصابون 20، المتعافون 5.
المغار: المصابون 24، المتعافون 11.
دير الأسد: المصابون 158، المتعافون 150.
كفر كنا: المصابون 23، المتعافون 17.
سخنين: المصابون 32، المتعافون 19.
دبورية: المصابون 34، المتعافون 33.
عرابة: المصابون 20، المتعافون 6.
عبلين: المصابون 15، المتعافون 1.
الرينة: المصابون 19، المتعافون 0.
ساجور: المصابون 16، المتعافون 8.
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