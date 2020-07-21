إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدلُ من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سُجّلت في البلدات العربية لغاية الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

عرعرة النقب: المصابون 302، المتعافون 180.

كفر قرع: المصابون 176، المتعافون 38 .

باقة الغربية: المصابون 259، المتعافون 61 .

كسيفة: المصابون 147، المتعافون 22 .

جلجولية: المصابون 70، المتعافون 17.

قلنسوة: المصابون 197، المتعافون 17 .

كفر قاسم: المصابون 186، المتعافون 43.

رهط: المصابون 476، المتعافون 214 .

جسر الزرقاء: المصابون 101، المتعافون 47 .

كفر برا: المصابون 23، المتعافون 9.

نحف: المصابون 62، المتعافون 16 .

جت: المصابون 86، المتعافون 38.

عرعرة: المصابون 79، المتعافون 17 .

الطيبة: المصابون 192، المتعافون 59.

عين ماهل: المصابون 55، المتعافون 7.

الطيرة: المصابون 87، المتعافون 20 .

حورة: المصابون 259، المتعافون 211 .

أم الفحم: المصابون 202، المتعافون 112.

الرامة: المصابون 20، المتعافون 7.

يافة الناصرة: المصابون 47، المتعافون 8 .

إكسال: المصابون 40، المتعافون 10.

الناصرة: المصابون 154، المتعافون 30.

بيت جن: المصابون 17، المتعافون 3.

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اللقية: المصابون 36، المتعافون 18.

عسفيا: المصابون 21، المتعافون 6.

كفر ياسيف: المصابون 20، المتعافون 8.

البعنة: المصابون 49، المتعافون 39.

طمرة: المصابون 58، المتعافون 25.

مجد الكروم: المصابون 38، المتعافون 23.

كابول: المصابون 21، المتعافون 7.

طلعة عارة: المصابون 28، المتعافون 16.

كفر مندا: المصابون 25، المتعافون 0.

تل السبع: المصابون 19، المتعافون 7.

شفاعمرو: المصابون 47، المتعافون 21.

الفريديس: المصابون 24، المتعافون 15.

بسمة عارة: المصابون 15، المتعافون 8.

دير حنا: المصابون 19، المتعافون 14.

جديدة المكر: المصابون 20، المتعافون 5.

المغار: المصابون 24، المتعافون 11.

دير الأسد: المصابون 158، المتعافون 150.

كفر كنا: المصابون 23، المتعافون 17.

سخنين: المصابون 32، المتعافون 19.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 33.

عرابة: المصابون 20، المتعافون 6.

عبلين: المصابون 15، المتعافون 1.

الرينة: المصابون 19، المتعافون 0.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 8.

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