المساعدات الانسانية الإماراتية تكشف روح الإخاء والتعاون مع دول العالم

الثلاثاء 21 يوليه 2020

تقدم الإمارات نموذجاً لدولة رشيدة تحسن التعامل مع الأزمات في محيطها والعالم، وقد رسمت مساراً فريداً في كيفية التعاطي مع جائحة كورونا بتسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، ما جعل رايتها خفاقة في سماء الإنسانية بشهادة جميع دول العالم



.العمل الإنساني الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية أصبح مثالاً للفاعلية والكفاءة والإنجاز، فقد قدمت مساعدات تصل الي 74 دولة حول العالم.

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وهذا يعكس أعلى درجات الاهتمام الذي توليه الإمارات للإنسان أينما كان، بغض النظر عن الجنس والعرق والديانة، حيث تخطت بإنسانيتها ومصداقيتها والتزامها ومبادراتها حدود الجغرافيا لتحقق الريادة في مجال العطاء الخيري والإغاثة الإنسانية.

ومن البديهي القول، إن الإمارات تمثل للعالم روح الإخاء والتعاون، حيث تحدت الخطر وتسلحت بروح المسؤولية، ووقفت مع الدول الفقيرة والغنية لمواجهة هذه الجائحة، فهي تسجل باستمرار حضورها المؤثر في مسرح الأحداث، وتقدم شهادة احترامها وتقديرها من خلال المحافظة على الأسس، التي قامت لأجلھا الحیاة وھي الروح البشریة.