حمد الشرقي: انطلاق المسبار يوم جديد في حياة الإمارات

الثلاثاء 21 يوليه 2020

أكد الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن انطلاق «مسبار الأمل» يعد يوماً جديداً في حياة الإمارات، حيث نعيش تفاصيل غنية بالاكتشاف والمتعة والتفوق صنعها شباب الوطن وقدموها هدية للعالم حاملة بصمة العزة والفخر بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مؤكدين أن العرب سيصلون إلى المريخ بهمة وشجاعة القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وبراعة شعبها الذي عرف كيف يمتلك الوقت، كما عرف أن لا معنى للمستحيل أبداً. وقال : «إننا الآن على أعتاب مرحلة مختلفة مكنتنا من أدواتنا وقدمتنا للبشرية كأصحاب منجز علمي يعانق الفضاء، مدركين أن لا عودة للوراء، حيث في قاموسنا لا وجود للصعب أو البعيد أو المستحيل، وتلك حقيقة يعلمها كل من عرفنا وكل من عاش معنا». وأضاف : «أنتهز فرصة هذا اليوم التاريخي لأهنئ أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رؤيتهما للمستقبل.. المستقبل الذي تبنيه الدول الكبرى وتقدمه للأجيال القادمة كإرث إنساني نبيل». وقال حاكم الفجيرة: «أبارك لشعب الإمارات جهود هذه الكوكبة المشرفة من شبابها وهم يعلون حلم زايد ويؤسسون لرؤية أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المستقبل يعيش بيننا الآن، والأحلام الكبيرة سيزفها أبناء هذا الوطن الكبير للعالم ليكونوا في المقدمة بإذن الله وبهمة الشباب، وكل عام وإماراتنا الغالية بألف خير».

