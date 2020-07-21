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المساعدات الاماراتية تصل إلى 74 دولة حول العالم في ظل أزمة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 21 يوليه 2020

قدمت دولة الإمارات أكثر من 1100 طن من المساعدات إلى أكثر من 74 دولة، استفاد منها نحو 1.1 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جنوب السودان.

 

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ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 7.5 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار (كوفيد-19).

 

وقال محمد سالم أحمد مسعد الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان، إن الإمارات تولي تنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة اهتماماً كبيراً، وذلك انطلاقاً من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف الشعوب.

 

وأضاف أن إرسال المساعدات الطبية إلى جنوب السودان يأتي في إطار دعم الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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