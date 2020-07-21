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إصابة 400 جندي في الجيش الألماني بـ«فيروس كورونا»

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 400 جندي في الجيش الألماني بـ«فيروس » والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصيب نحو 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء.

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ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن وزارة الدفاع في البلاد أن من بين 396 حالة، هناك سبع حالات نشطة فقط.

وتم إلغاء التدريبات العسكرية الدولية إلى حد كبير، وجرى تفعيل إجراءات الحجر الصحي الصارمة للجنود الذين تم إرسالهم إلى الخارج.

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا إلى جانب أكثر من تسعة آلاف وفاة.

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