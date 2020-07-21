مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في مأرب اليمنية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:35 مساءً, 21 يوليو 2020 م المناطق - الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، و مدغل بمحافظة مأرب ، استفاد منها 6,975 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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