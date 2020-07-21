شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: قطر تمول ميليشيا الحوثي علنياً والان نبدء بالتفاصيل

اتهم رئيس الوزراء اليمنى، الدكتور معين عبد الملك، قطر بالعمل على نشر الفوضى فى بلاده، موضحا أنه "منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار فى اليمن".

وأضاف عبد الملك أنه "منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطرى للميليشيات الحوثية علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات فى بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية".