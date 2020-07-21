شكرا لقرائتكم خبر عن 7ر14 مليون مصاب بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و 705 آلاف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 3ر8 مليون، فيما يقترب عدد الوفيات من 610 آلاف.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.
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