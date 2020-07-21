شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية .. 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13816 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 296 حالة وفاة .

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