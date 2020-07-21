انت الان تتابع الصين تطلب تحليلا يثبت الخلو من كوفيد-19 من القادمين جوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الثلاثاء إنه يجب على المسافرين إلى الصين جوا أن يقدموا فحصا يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة.

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.