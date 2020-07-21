انت الان تتابع الصين تطلب تحليلا يثبت الخلو من كوفيد-19 من القادمين جوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الثلاثاء إنه يجب على المسافرين إلى الصين جوا أن يقدموا فحصا يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة.
وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطلب تحليلا يثبت الخلو من كوفيد-19 من القادمين جوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.