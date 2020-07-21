انت الان تتابع وزارة الدفاع الروسية تعلن جاهزية أول لقاح روسي ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف إن أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، والذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جيمالي" للبحوث، بات جاهزا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء عن تساليكوف القول، في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".

وأضاف :"كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كورونا بات جاهزا".

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وكان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع ذكر أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور إلى وزارة الصحة الروسية في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وأعلنت الوزارة أمس اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.