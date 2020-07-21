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فحص فيروس كورونا لجميع الطلاب والمعلمين قبل العام الدراسى الجديد بالإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

فحص فيروس كورونا لجميع الطلاب والمعلمين قبل العام الدراسى الجديد بالإمارات

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، خطة عامة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية «مدارس وجامعات» على مستوى الدولة العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، حيث استندت تلك الخطة إلى 5 محاور رئيسية.

 

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ووفقاً للخطة  تمثلت تلك المحاور في عمليات فحص الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة، ومختلف مؤسسات التعليم العالي من كوفيد-19.

 

كما تمثلت في تحديد إرشادات العودة للطلبة والكوادر التعليمية، وإجراءات التعامل في حال اكتشاف حالات كوفيد-19 في أي مؤسسة تعليمية، إضافة إلى إجراءات التعامل مع الطلبة المبتعثين، وملخص دليل الإجراءات الوقائية للمؤسسات التعليمية.

 

وأقرت الوزارة 4 شروط وضوابط عامة لخطة العودة للمدارس والجامعات، جاء في مقدمتهم الالتزام بالخضوع لفحص كوفيد-19 قبل العودة للمنشآت التعليمية، إضافة إلى دورية الفحص المستقبلي وفقاً للبروتوكولات والإجراءات التي تحددها المنشأة التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية.

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