بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا.. مقارنة بين قدرات الجيشين المصري والتركي

كتب: ضياء السقا

وافق البرلمان المصري، على إرسال عناصر من قوات مسلحة في الخارج لمحاربة "ميليشيات إجرامية" و "عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان: "وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأكد قرار النواب أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وكان مشايخ وأعيان القبائل الليبية، قد طلبوا من الرئيس السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.

كما أصدر مجلس النواب الليبي بيانا دعا فيه الجيش المصري للتدخل في البلاد من أجل حماية الأمن القومي للبلدين.

مقارنة بين الجيشين المصري والتركي

وفي سياق متصل، نشر موقع "جلوبال فابر باور" المختص بالشئون العسكرية مقارنة بين الجيشين المصري والتركي.

الترتيب

تعد القوات السلحة المصرية من أعرق الجيوش النظامية في التاريخ، حيث يصنف الجيش المصري في المركز التاسع عالميًا في قائمة أقوى جيوش العالم، والأول في منطقة الشرق الأوسط، فيما تأتي تركيا في المركز الحادي عشر والثاني في المنطقة.

القوة البشرية

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تمتلك مصر قوة بشرية تقدر بـ 920 ألف فرد، من بينهم 440 ألف فرد في الخدمة، و480 ألف آخرون في قوة الاحتياط.

على الجانب الآخر، تمتلك تركيا 735 ألفًا، من بينهم 355 ألف قوة بشرية متاحة، و380 ألف في جيش الاحتياط.

القوات البرية

تتفوق مصر على تركيا بقواتها ومعداتها العسكرية البرية، حيث تصنف في المركز الرابع عالمياً، ويبلغ قوامها 4295 دبابة و11700 مدرعة، علاوة على عدد 1084 راجمة صواريخ.

أما تركيا، فتأتي في المركز التاسع عالمياً من ناحية القوات البرية، بعدد 2622 دبابة، و8777 مدرعة، بالإضافة إلى 438 راجمة صواريخ.

القوات الجوية

تمتلك مصر 1054 قطعة جوية، من بينهم 215 طائرة مقاتلة، وتدعمها 24 طائرة رافال الهجومية العتيدة و11 طائرة للمهمات الخاصة، و81 طائرة مروحية هجومية.

أما تركيا، فتمتلك 1055 قطعة جوية، منهم 206 طائرة مقاتلة، و18 طائرة للمهمات الخاصة، بالإضافة إلى 100 مروحية هجومية.

القوات البحرية

أما على صعيد القوات البحرية، فتتفوق مصر على تركيا، حيث تمتلك 316 قطعة بحرية، في مقابل 149 قطعة بحرية تركية.

وتتحكم القوة البحرية المصرية في عدد 8 غواصات، و31 سفينة مضادة للألغام، كما لديها 7 سفن حربية، و7 فرقاطات. أما الجانب التركي فلديه 12 غواصة، و11 سفينة مضادة للألغام، بالإضافة إلى 10 سفن حربية، و16 فرقاطة.