شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن تأييدها لإجراءات الدولة لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، وكافة المحامين والمحاميات في ربوع مصر، عن تأييده الخطوة المباركة التي قررتها القوات المصرية المسلحة، درع مصر والأمة العربية.

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وأثنى رجائى عطية فى بيان له على قرار مجلس النواب بجلسته التاريخية بالموافقة على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، حالة كون مصر خلال تاريخها دولة داعية للسلام، ولكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وتؤمن إيمانا راسخا بأنه لا ينال السلام إلا القادر على الحرب، وإذ كانت مصر دولة سلام، فإنها لا تقبل التعدي عليها أو على أمنها ولا تفرط في حقوقها، ولا تتوانى في بذل كل ما عليها للدفاع عن حقوقها.

بارك الله قواتنا المسلحة وحقق لها النصر.