التعليم: ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الرياضيات البحتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الثانوية العامة، تمكن من ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الرياضيات البحتة.

ويؤدي طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

وتعد تلك الامتحانات آخر امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أجزاءا من أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان.

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وأكد فريق مكافحة الغش، أن الطالب يؤدي الامتحان في إحدى لجان مدينة المنصورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، يوم الأحد ٢١ يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، وإجراءات أمنية مشددة.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٦٥٣ ألفًا و٣٨٩ طالبًا وطالبة، تحت إشراف ١٦٨ ألفًا و٣٨٩ معلمًا، في ثلاثة آلاف و٣١٣ لجنة أساسية، و٥٦ ألفًا و٥٩١ لجنة فرعية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ١٤ طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.