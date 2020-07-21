محافظ القاهرة يحظر إقامة شوادر الأضاحي بالطرق العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة. ويأتي ذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة ولعدم إعاقة حركة المرور. وشدد المحافظ، في بيان، على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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