بالأسعار.. راميدا تعلن إطلاق أول عقار ضد كورونا بمصر سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق أول مجموعة من دواء «ريمديسيفير- راميدا» لعلاج كورونا خلال سبتمبر المقبل.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها حصلت على إخطار من هيئة الدواء المصرية، بشأن تسعير منتجها الجديد عقار "انفيزيرام" أقراص و"ريمديسيفير- راميدا" أمبولات للحقن الوريدي.

وعقار انفيزيرام، ويحتوي على المادة الفعالة (فافيبييرافير ) المثيل لدواء "افيجان" الياباني لعلاج مرضى (كوفيد -19)، وتم اعتماده ضمن بروتوكول علاج كورونا في روسيا والصين والهند، بحسب البيان.

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وقالت الشركة، إنه تقرر طرحه بسعر 1260 جنيها للعبوة تحتوي على 40 قرصا.

وأوضحت الشركة، أنها حصلت على موافقة هيئة الدواء لتصنيع عقار "ريمديسيفير"، في يونيو الماضي، في صورة بودرة مجففة مخصصة للحقن الوريدي بسعر 680 جنيها للأمبول.

وتعمل راميدا،- تأسست في 1986- في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات المستحضرات الدوائية، ومستحضرات التجميل والصيدلة والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية والمستحضرات البيطرية.