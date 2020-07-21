"مصر للطيران": إقلاع 15 رحلة تقل 1900 راكب من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران" جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي يشمل 15 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم؛ لتنقل اليوم 1900 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة .

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن- أثينا- ميلانو- باريس- روما- فرانكفورت- البحرين- الخرطوم- بيروت- دار السلام- أديس أبابا- واشنطن)، وستكون هناك رحلتان جويتان إلي دبي وأبوظبي؛ لنقل ما يقرب من ١٩٠٠ راكب، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من الرياض وجدة وإسطنبول.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضًا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة إنجامينا (تشاد)، اعتبارًا من أغسطس المقبل.