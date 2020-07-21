رفع حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق إلى 20 مليار دولار

أعلن يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لإيران تحظى بأهمية كبيرة في تمتين وتطوير العلاقات الثنائية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال آل إسحاق، اليوم الثلاثاء، إن الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.
وأضاف أن القضايا الاقتصادية ومتابعة ما تم الاتفاق عليهخلال زيارات مسؤولي البلدين لإزالة المشاكل والعوائق الاقتصادية ستكون على سلم أولويات البلدين.
وأشار إلى أن تهيئة الأرضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين إيران والعراق، هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران.
كذلك سيتم التطرق إلى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباءوالتي تم التفاوض بشأنها مسبقا، وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها.
وبين أن الزيارة من شأنها الإسراع في إعادة فتح الحدود بين البلدين بعد إغلاقها بسبب كورونا لتصدير السلع والبضائع.
يذكر أنه خلال العام الفارسي الماضي (انتهى في 20 مارس 2020) تم تصدير نحو 9 مليارات دولار من السلع إلى العراق وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تم تصدير 5 ملايين طن من البضائع بقيمة 1.45 مليار دولار.
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