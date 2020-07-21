أذربيجان تدمر طائرتين أرمنيتين من دون طيار

أعلنت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الوطني لديها، دمرت طائرتين بلا طيار، تابعة للقوات المسلحة الأرمنية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أضافت وزارة الدفاع الأذربيجانية: "في 21 يوليو، حاولت طائرتان أرمنيتان من دون طيار، تنفيذ تحليقات استطلاع فوق مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني، في الساعة 00:30 (23:30 بتوقيت موسكو فوق منطقة أغدام، وفي الساعة 08.45 (07.45 بتوقيت

موسكو) فوق منطقة توفوز، تم اكتشاف الطائرتين وتدميرهما".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية، هذا الخبر، ووصفته بالمعلومات المضللة.

في 12 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأرمني هاجمت مواقع أذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية، باستخدام سلاح المدفعية.

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أما وزارة الدفاع الأرمنية، فحملت الجانب الأذربيجاني مسؤولية التصعيد، قائلة إن مجموعة

من العسكريين الأذربيجانيين حاولت اقتحام مواقع للجيش الأرمني في المنطقة الحدودية.

وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، يوم السبت الماضي، أن بلاده تؤيد إنشاء منظومة دولية لمراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان.

وقال باشينيان في تصريح صحفي يوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن موقفنا لا يزال كما هو، ويجب علينا جميعا أن نخرج من دوامة التصريحات المستمرة حول انتهاكات نظام وقف إطلاق النار، ويتعين إنشاء منظومة دولية للرصد الموثوق لمراعاة نظام وقف إطلاق النار".